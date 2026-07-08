Aktuelni učesnik Elite 9, Ivan Marinković po svoj prilici ne zaboravlja bivšu suprugu i pevačicu Gocu Tržan!

Naime, pevačica danas slavi rođendan, a rijaliti učesnik se setio bivše supruge kojoj se javno obratio usred žurke u Eliti.

- Danas je osmi juli, jednoj Gordani Tržan je rođendan 52., mojoj bivšoj ženi, majci mog prvog deteta. Srećan 52. rođendan Goco Tržan - rekao je Ivan.

Podsetimo, nakon razvoda od Ivana, Goca se udala za svog bubnjara Rašu Novakovića.

Iako ne voli da priča o bivšem mužu, Tržanova je jednom prilikom pričala o njihovom odnosu.

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - iskreno je objasnila Goca.

Goca je gostovala nedavno u podkastu kod Bokija 13 i progovorila o prošlosti i bivšem mužu.

- Ne, ne stidim se Ivana Marinkovića. Zašto bih ga se stidela? On je bio moj izbor, u tom trenutku je bio pravi za mene. Iz tog odnosa dogodila se Lena - izjavila je Goca i dodala:

- Ivan Marinković svoje dete nije video 10 godina. Deset godina je u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljimna i svima i kod koojih je išla, da ne puštaju to na televiziji. Da ga ne bi viđala u tom izdanju. Znala sam da je imao problem sa alkoholoom i ne samo sa tim, nego i sa kockom - zaključila je ona tada.

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