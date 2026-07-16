Odmor u Dubrovniku za jednu turistkinju iz Velike Britanije završio se mnogo drugačije nego što je planirala. Umesto uživanja u luksuznom boravku, 51-godišnja državljanka završila je u rukama policije nakon što je, kako se sumnja, pokušala da razmeni falsifikovani novac.

Prema navodima policije, žena je najpre uspela da razmeni dve novčanice od po 50 evra za sitnije apoene, a zatim se vratila po još. Upravo taj drugi pokušaj bio je koban.

Na recepciji napravila kobnu grešku

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, osumnjičena je tokom boravka u jednom dubrovačkom hotelu zamolila recepcionera da joj usitni novčanicu od 50 evra. Zaposleni je posumnjao u autentičnost novčanice i odmah obavestio policiju.

Policijski službenici su potom sproveli kriminalističko istraživanje i utvrdili da je reč o falsifikovanom novcu.

Prvi pokušaj uspeo, drugi je otkrio prevaru

Istragom je utvrđeno da je Britanka prethodno već uspela da razmeni dve novčanice od po 50 evra za manje apoene, što je, prema svemu sudeći, ohrabrilo da pokuša ponovo.

Međutim, kada je drugi put pokušala da usitni novac, recepcioner je postao sumnjičav i nije prihvatio novčanicu bez provere. Njegova reakcija dovela je do otkrivanja cele prevare.

Tokom pretresa pronađeno još sumnjivih novčanica

Tokom pretresa osumnjičene policija je pronašla još 11 novčanica u apoenima od po 50 evra, za koje se takođe sumnja da su falsifikati. Ukupna nominalna vrednost zaplenjenog novca iznosi 600 evra.

Nakon završetka istrage, britanska državljanka je uz krivičnu prijavu predata pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da je počinila krivično delo falsifikovanja novca.

Umesto luksuznog odmora završila iza rešetaka

Hrvatska policija podseća da građani, u slučaju sumnje na falsifikovane novčanice, takav novac ne bi trebalo da koriste u prometu. Umesto toga, potrebno je odmah obavestiti nadležne organe ili banku.

Tako je luksuzni odmor u Dubrovniku za jednu turistkinju završio hapšenjem i krivičnom prijavom, umesto bezbrižnim boravkom na Jadranu.