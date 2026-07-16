Veljko Ražnatović odmah se uputio u Španiju kako bi bio uz sestru Anastasiju koja se sinoć porodila, a sa njim je pošla i supruga Bogdana.

Ona je objavila fotografiju iz aviona, a dok ju je Veljko slikao, ona je pozirala nasmejana, te nema sumnje da jedva čekaju da stignu kako bi se porodica okupila zbog lepih vesti.

Veljko je na sebi imao naočare i kapu, a Bogdana je bila bez šminke u skroz opuštenom izdanju.

Moćna simbolika imena Ilija

Inače, ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu". U različitim kulturama, ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

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