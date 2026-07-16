Veljko Ražnatović odmah se uputio u Španiju kako bi bio uz sestru Anastasiju koja se sinoć porodila, a sa njim je pošla i supruga Bogdana.

Ona je objavila fotografiju iz aviona, a dok ju je Veljko slikao, ona je pozirala nasmejana, te nema sumnje da jedva čekaju da stignu kako bi se porodica okupila zbog lepih vesti.

Veljko i Anastasija

Veljko je na sebi imao naočare i kapu, a Bogdana je bila bez šminke u skroz opuštenom izdanju.

Anastasija Ražnatović

Moćna simbolika imena Ilija 

Inače, ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu". U različitim kulturama, ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

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