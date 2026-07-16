Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev prvi put se javno oglasio nakon bombaškog napada koji se dogodio u Monaku.

U saopštenju koje su objavili njegovi advokati, Jermolajev tvrdi da su u pokušaj atentata bili umešani aktivni i bivši pripadnici Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).

Kako prenosi The Guardian, biznismen navodi da se njegove tvrdnje zasnivaju na dokazima do kojih je došao njegov pravni tim.

Na osnovu istražnih dokaza koji su nam dostupni, ne sumnjamo da su aktivni pripadnici GUR-a bili direktno umešani u ovaj pokušaj ubistva - naveo je Jermolajev.

Osumnjičena poginula nekoliko dana kasnije

Francuski istražitelji identifikovali su kao osumnjičenu ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku.

Ona se sumnjiči da je postavila eksplozivnu napravu na javnom mestu.

Bomba je eksplodirala u trenutku kada je Jermolajev izlazio iz zgrade zajedno sa partnerkom i njihovim trinaestogodišnjim sinom.

Nekoliko dana nakon napada Berezovska je pronađena mrtva u blizini Kijeva.

Ukrajinske vlasti potom su uhapsile Vladislava Reuta, pripadnika GUR-a, i bivšeg policajca Oleksandra Žikoviča zbog sumnje da su umešani u njeno ubistvo.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su je pod pretnjom oružjem odveli automobilom do šume u blizini sela Juriv, gde je ubijena.

Biznismen odbacuje zvaničnu verziju

Ukrajinsko tužilaštvo navodi da je moguće da je jedan pripadnik obaveštajne službe delovao samostalno, bez znanja rukovodstva.

Jermolajev odbacuje takvu mogućnost.

On tvrdi da dostupni dokazi, prema njegovom mišljenju, ukazuju na širu mrežu ljudi povezanih sa sadašnjim i bivšim rukovodstvom GUR-a.

Biznismen navodi da je eksplozija bila toliko snažna da je uništila čeličnu ogradu i kamene stepenice ispred njegove kuće.

Ovo nije bilo upozorenje. Bio je to pokušaj ubistva ne samo mene, već i moje porodice - poručio je.

Dodao je da je njegova partnerka Ana zadobila, kako je naveo, katastrofalne i nepovratne povrede, dok je njihov sin pretrpeo opekotine, prelome i druge teške povrede.

Jermolajev je rekao da se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi i da ga očekuje dug oporavak.

Pod sankcijama od 2023. godine

Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije protiv Jermolajeva.

Prema proceni magazina Forbes, njegovo bogatstvo iznosi oko 220 miliona dolara.

Kijev ga je ranije optužio da je nastavio trgovinu alkoholnim pićima na Krimu i da je plaćao poreze u ruski budžet.

Optužbe koje je izneo Jermolajev predstavljaju njegove tvrdnje i za sada nisu potvrđene sudskom odlukom. Istrage u Francuskoj i Ukrajini su u toku, a nadležni organi nastavljaju da prikupljaju dokaze o bombaškom napadu i kasnijem ubistvu osumnjičene.

Slučaj je privukao veliku međunarodnu pažnju jer uključuje atentat na teritoriji Monaka, smrt glavne osumnjičene u Ukrajini i navode o mogućoj umešanosti pripadnika ukrajinske vojne obaveštajne službe. Zvanične istrage tek treba da utvrde sve okolnosti događaja.

Izvor: The Guardian