Američka televizijska voditeljka Rejčel Menitof doživela je nesvakidašnju situaciju tokom uključenja uživo koja je za kratko vreme obišla društvene mreže.

Novinarka lokalne televizije KTLA iz Los Anđelesa izveštavala je iz naselja Šerman Ouks o talasu ekstremnih vrućina kada joj je velika bubašvaba počela da gmizi po vratu.

Nije prekinula uključenje

Iako bi većina ljudi u takvoj situaciji instinktivno vrisnula ili prekinula govor, Menitof je ostala potpuno pribrana i nastavila da izveštava kao da se ništa ne događa.

Tek po završetku uključenja pokušala je da otrese insekta, koji je u međuvremenu već odleteo.

U studiju su njene kolege, nakon emitovanog snimka, u neverici komentarisale šta se dogodilo, a voditeljka je kroz osmeh upitala da li bubašvabe uopšte lete. Kolega joj je potvrdio da pojedine vrste zaista mogu da polete.

"Pokušala je da mi ukrade slavu"

Nakon što je snimak postao viralan, Menitof se oglasila na Instagramu i celu situaciju okrenula na šalu.

Napisala je da je bubašvaba "pokušala da joj ukrade slavu", a kasnije je priznala da joj nije bilo nimalo lako da ostane mirna.

"Verujte mi, bilo je mnogo teže ignorisati bubašvabu nego što je izgledalo. Nije bilo lako ostati pribrana", odgovorila je jednom od pratilaca.

Gledaoci puni pohvala

Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici hvalili njenu profesionalnost i prisebnost.

Mnogi su priznali da bi u istoj situaciji vrištali ili pobegli pred kamerama, dok su pojedini u šali poručili da novinarka zaslužuje povišicu zbog načina na koji je odradila uključenje uprkos neočekivanom gostu.

Njena reakcija postala je primer profesionalizma, ali i dokaz koliko nepredviđene situacije mogu da obeleže televizijski program uživo.