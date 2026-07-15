Odgovor na ofanzivu Ukrajinaca u Azovskom moru

Rusi aktivirali nuklearne snage!

Ukrajinci otvorili novi front u nastojanju da izoluju Krim i preseku ključne vojne i izvozne rute Moskve. Rusija je juče oko 14 časova stavila svoje pomorske nuklearne snage u stanje pune borbene gotovosti

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