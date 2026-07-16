Legendarni pevač Andrija Bajić preminuo je 7. jula, a biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Iako je umro prirodnom smrću, te nije bilo poteškoća oko organizovanja sahrane, Andrija će na večni počinak biti ispraćen tek devet dana nakon smrti.

O razlozima koji su doveli do toga proteklih dana je govorila njegova udovica, pevačica Mala Cana, koja je istakla da je papirologija pravila problem.

Pored toga, porodica je čekala dozvolu za Andrijino počivanje u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beorgadu, koju su dobili tek nekoliko dana nakon podnošenja zahteva.

- Treba da sredim tu papirologiju, treba mi još vremena, da sve bude kako treba - rekla je Mala Cana pre nekoliko dana, a nedugo zatim je objavljeno da će se porodica i prijatelji će se od Andrije Bajića oprostiti u četvrtak, 16. jula, sa početkom u 12.30 časova.

Na umrlici nema imena ćerki

Nakon što je objavljeno vreme ispraćanja na večni počinak, njegova supruga Mala Cana je prikazala i umrlicu.

- Sa velikom tugom obaveštavam porodicu, rodbinu, prijatelje, kolege da će Andrija Bajić biti sahranjen 16.7.2026. godine na Novom groblju u 12.30 casova. Opelo počinje u 12.00 časova - napisala je Cana uz fotografiju umrlice.

Ono što je mnogima privuklo najviše pažnje jeste činjenica da među ožalošćenima nema imena Andrijih naslednica sa kojima Cana nije u dobrom odnosu.

U ožalošćenima se navodi samo ime pevačice.

"Ožalošćeni: supruga Svetlana, porodica, rodbina, kolege i prijatelji", piše na umrlici.

BONUS VIDEO: