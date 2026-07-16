Snažna oluja zahvatila je okolinu Prijepolja nešto posle 14 časova.

Najviše su pogođena naselja Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde je za kratko vreme pala velika količina kiše, dok je u pojedinim delovima padao i sitan grad.

Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su ovim krajem, a munje su osvetljavale nebo iznad prijepoljske opštine.

Kako je za Regionalnu informativnu novinsku agenciju RINA rekao jedan od meštana, obilne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim delovima terena.

Za sada nema podataka o većoj šteti

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je grad pričinio štetu na poljoprivrednim usevima, voćnjacima ili stambenim objektima.

Takođe, nadležne službe još nisu saopštile da li je bilo intervencija na terenu.

Meteorolozi i nadležni apeluju na građane da budu oprezni, jer se i u nastavku dana očekuju novi pljuskovi sa grmljavinom i lokalne vremenske nepogode.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ranije je izdao hitno upozorenje za jugozapadnu, zapadnu i centralnu Srbiju zbog mogućnosti jakih grmljavinskih sistema, obilnih padavina, grada i jakog vetra.

Građani u područjima zahvaćenim nevremenom trebalo bi da izbegavaju boravak na otvorenom tokom grmljavine i da prilagode vožnju uslovima na putu. Lokalno su moguće nove obilne padavine koje za kratko vreme mogu izazvati zadržavanje vode na ulicama i otežati saobraćaj.

Srbija se poslednjih dana nalazi pod uticajem veoma nestabilne vazdušne mase koja, nakon tropskih temperatura, pogoduje razvoju jakih grmljavinskih sistema. Meteorolozi upozoravaju da su lokalne nepogode sa gradom i jakim vetrom moguće i narednih dana.

Izvor: RINA, RHMZ