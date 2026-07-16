Goran Bulatović "Manza", nekadašnji bubnjar grupe "Partibrejkers" i jedan od osnivača ovog sastava je preminuo.

Tužna vest potvrđena je na Facebook stranici popularnog benda.

-Poslednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje, koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", navodi se u objavi grupe "Partibrejkers".

Duet sa Aleksandrom Radović

Inače, ranije, Aleksandra Radović i Goranov kolega Zoran Kostić Cane snimili su duet "Usliši nas Bože naš", prema tekstu Svetog Vladike Nikolaja Serbskog.

Duet "Usliši nas Bože naš" deo je humanitarne akcije za izgradnju novog hemato-onkološkog odeljenja u Nišu.

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