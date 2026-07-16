"Junajted24 Medija", glas projekta predsedničkog kabineta za skupljanje donacija za "odbranu i obnovu" zemlje, objavio je de fakto štrajk kako bi podržao Fjodorova.

"Dragi čitatelji, naša grupa je privremeno pauzirala objave kako bi novinari, urednici, producenti i ekipa sa društvenih mreža učestvovali u protestima posle smene ministra odbrane Mihaila Fjordorova", kaže se u poruci na portalu.

Dodaju da je Fjodorov smenjen 15. jula u sklopu rekonstrukcije vlade, "iako je predvodio Ministarstvo odbrane Ukrajine kroz period najveće transformacije u istoriji".

"Vidimo se na protestu", poručila je ekipa "Junajted24".

Platforma je osnovana u maju 2022. kao način da se od ukrajinske javnosti i stranih donatora prikupe sredstva za rat protiv Rusije. Nalazi se u nadležnosti kabineta ukrajinskog predsednika.

Fjodorov je imenovan za ministra odbrane u januaru, a prethodno je bio ministar za "digitalne transformacije". Poznat je po radu sa američkom kompanijom "Palantir" i fokusu na proizvodnju vojnih dronova uz maksimalnu upotrebu komercijalnih, civilnih delova.

Protesti protiv smene Fjodorova su već bili bez presedana. U vrlo kratkom roku se u većim gradovima širom Ukrajine skupio veliki broj građana, koji su tražili od Zelenskog da poništi odluku.

Ukrajinski opozicionar Anatolij Šarij tvrdi da Fjodorov i njegovi saradnici pozamašno profitiraju od kupovine dronova i da je reč o stotinama miliona dolara. Optužio je proteste da su pokušaj te klike da zaštiti svoj reket.

Protesti su izgleda već imali određenog uspeha. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko, koji je trebalo da zameni Fjodorova, odbio je da preuzme tu funkciju pa je glasanje u Vrhovnoj radi otkazano.