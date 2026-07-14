Voditeljka Kristina Radenković, slovi za voditeljku koja je uvem smerna i zgodna, ali malo ko zna da je uspela da skine 20 kilograma koji su se brzo nagomilali zbog trudnoće.

Ipak, kada je prvi put ostala trudna, sa ćerkom Tarom dobila je 23 kilograma, ali ih je izgubila gotovo bez truda i to već četiri meseca nakon porođaja.

-Nisam se trudila uopšte. Ne držim dijetu, aktivna sam otkad sam izašla iz porodilišta, nemam pomoć, vozim, radim, svuda idem s ćerkom, dojim. To je sve. Nakon druge trudnoće, sa sinom Roganom, dobila je još više – čak 30 kilograma. Ovog puta, trebalo joj je nešto duže da ih skine, ali ni tada nije posegla za restriktivnim dijetama. Trebalo mi je "samo" šest meseci za minus 20 kilograma. Jedem sve, osim slatkiša, jer ih ne volim. Pica je svaki drugi dan na meniju. Mislim da kilogrami prirodno odlaze - objasnila je Kristina.

Sagorevanje kalorija

Inače se trudi da kalorije prirodno sagori, a mnogi misle da laže i preuveličava, navodeći na društvenim mrežama da je teško smršati sa testom u ishrani.

-Radim, vozim, svuda idem s decom, a uz sve to i dojim. Kilogrami nestaju sami - rekla je ona.

BONUS VIDEO: