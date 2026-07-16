U emisiji „Amidži šou” došlo je jednom prilikom do neočekivane rasprave zbog neslaganja oko muzičkih pravaca, a situacija je kulminirala kada je pevačica Elma Sinanović zapretila da će napustiti studio, sve zbog kolege Darka Lazića.

Naime, kada se Darko prisetio svog odrastanja uz Elminu muziku, voditelj je počeo da komentariše razliku u žanrovima, što je usijalo situaciju.

-Elma ima zaista jako lepe stare pesme, voleo bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vreme mog detinjstva. Sećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović - rekao je Darko.

Ognjenov komentar je žacnuo

Voditeljk Ognjen Amidžić je rekao da je on odrastao uz rok, a Darko uz pesme svoje koleginice.

-Kako se vreme promenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus!

Vidno pogođena ovim rečima, Elma je oštro reagovala.

-Da li ti mene zezaš sada? Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan-danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe. Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije - odbrusila je pevačica, ali se situacija smirila.

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