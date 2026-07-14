Voditeljka Olivera Čolović opuštala se jednom prilikom pred emisiju koju je trebalo da vodi, a kolege su je snimale sa sprata iznad, te su sve objavili na društvenim mrežama.

Naime, kako voditeljke koje vode informativne emisije ljudi često vide samo do struka, pa izgledaju vrlo strogo stilizovano, često se sakrije i onda druga strana, kada je obuća u pitanju.

Oliveru je kolega sa televizije Pink snimio dok je bila u programu i jasno se videlo da gore ima strogi sako, a dole - biciklističke i ravne papuče.

- Gospođetina - napisao je Oliverin kolega, a ona je stori podelila i na svom Instagram profilu.

Egelja raskinula veridbu

Inače, Oliverina koleginica i voditeljka Pinka, Marija Egelja, u srećnom je braku sa biznismenom Aleksandrom Dabićem sa kojim ima dva sina, a malo ko se seća da je raskinula veridbu pre toga. Situacija je mnoge iznenadila, a voditeljka nije previše htela da priča na ovu temu, pa je nastavila dalje sa svojim životom.

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