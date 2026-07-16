Pripadnici 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja (VOJIN) kontinuirano sprovode obuku na novim radarima srednjeg i velikog dometa GM-200 i GM-400, radi trenaža i daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da je, u vreme brzih tehnoloških promena i primene visoko sofisticirane tehnologije, svakodnevno uvežbavanje preduslov za uspešno angažovanje jedinice za kontrolu vazdušnog prostora, navođenje lovačke avijacije i usmeravanje raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva.

Komandir čete u 31. bataljonu VOJIN kapetan prve klase Boban Petrov naglašava da je odlična osposobljenost profesionalnog sastava ključna za efikasno angažovanje u stalno zadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.

"Obuka obuhvata teorijsku nastavu o principima rada radara, kao i praktičan rad na samom sredstvu, kroz uvežbavanje procedura otkrivanja i praćenja ciljeva u vazdušnom prostoru, pri čemu je posebna pažnja posvećena pravilnoj eksploataciji sistema i primeni operativnih procedura u različitim uslovima rada. Kontinuirana obuka i usavršavanje na savremenim radarima predstavljaju važan segment razvoja operativnih sposobnosti jedinice i obezbeđuju visok nivo obučenosti ljudstva za izvršavanje dodeljenih zadataka", kazao kapetan Petrov.

Nabavkom najsavremenijih trodimenzionalnih radara iz familije GM (Ground Master), kao i novih sistema za obradu i prikazivanje vazdušne situacije i automatsko upravljanje, znatno su unapređene prostorne i informacione mogućnosti 126. brigade VOJIN i sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u celini za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.