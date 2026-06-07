Bojana Lazić i Dragomir Despić Desingerica se neretko sukobljavaju u emisijama muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", te njihov odnos neprestano intirigira javnost.

U jednom od poslednjih sukoba Desingerica je Bojani naglasio da ga ne dodiruje budući da je oženjen, a voditeljka je sada pred našim kamerama progovorila o toj situaciji.

- Pa muvala sam ga - rekla je Bojana kroz smeh, pa nastavila:

- Šalim se, ali si ispostavi da svaki naš razgovor postane viralan. Konkretno u toj situaciji sam prišla Desingerici kako bih ga zamolila da ustane i da sednem na njegovo mesto, ali svi smo svesni toga da on baš nije džentlmen, zato je i napravio foru. Da nije zauzet, čak ni tada ne bi bio moj tip - zaključila je voditeljka.

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