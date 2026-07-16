Nova generacija montažnih i modularnih objekata polako osvaja evropsko tržište. Reč je o takozvanim kućama-kapsulama razvijenim u Kini, koje kombinuju naprednu tehnologiju, brzu izgradnju i niže troškove u odnosu na klasičnu gradnju. Prvi primerak ovakvog doma već je postavljen u Španiji, gde je izazvao veliko interesovanje javnosti i potencijalnih kupaca.

Kako prenosi Gazzetta, kuća-kapsula opremljena je sistemom glasovnih komandi i brojnim funkcijama pametnog doma, zbog čega je mnogi nazivaju kućom budućnosti.

Kuća koja reaguje na glas vlasnika

Jedna od najzanimljivijih karakteristika ovog objekta jeste mogućnost upravljanja različitim funkcijama putem glasovnih komandi. Digitalni asistent omogućava vlasnicima da kontrolišu rasvetu, zavese, pojedine uređaje, pa čak i pokretni krov kod pojedinih modela.

Prva kineska kuća-kapsula postavljena je u mestu San Visente do Mar u španskoj provinciji Pontevedra, a za njen uvoz i distribuciju zadužena je kompanija Caslua Import.

Za tri meseca od fabrike do placa

Model koji je predstavljen na evropskom tržištu ima oko 40 kvadratnih metara korisne površine. Projektovan je po modularnom principu, što znači da se po potrebi mogu dodavati nove prostorije i proširivati stambeni kapaciteti.

Jedna od najvećih prednosti je brzina realizacije. Od trenutka proizvodnje do postavljanja na parcelu potrebno je približno tri meseca, što je znatno kraće u odnosu na klasičnu gradnju.

Konstrukcija od aluminijuma i čelika

Proizvođači navode da je objekat izrađen od konstrukcionog aluminijuma i čelika, uz kvalitetnu toplotnu i zvučnu izolaciju. Materijali su otporni na vlagu i koroziju, dok su potrebe za održavanjem minimalne.

Kupcima se nudi garancija od 25 godina na aluminijumske elemente i čak 50 godina na osnovnu konstrukciju objekta, što dodatno povećava interesovanje za ovakav vid stanovanja.

Šta se dobija za 70.000 evra?

Početna cena osnovnog modela iznosi oko 70.000 evra. U tu cenu uključeni su:

spavaća soba,

potpuno opremljena kuhinja,

kupatilo,

klima uređaj,

sistem pametne kućne automatizacije,

projektor za zabavu.

Za kupce koji žele više komfora dostupna je i luksuznija verzija čija cena dostiže oko 85.000 evra. Ovaj model poseduje pokretni krov, đakuzi i aerotermalni sistem grejanja.

Mogu li ovakve kuće rešiti stambenu krizu?

Sve veće cene nekretnina i nedostatak pristupačnih stanova podstiču interesovanje za alternativne modele stanovanja. Upravo zato proizvođači veruju da bi kuće-kapsule mogle postati ozbiljna konkurencija klasičnim montažnim kućama.

Njihova glavna prednost leži u brzoj izgradnji, energetskoj efikasnosti i mogućnosti prilagođavanja potrebama vlasnika. Stručnjaci smatraju da bi ovakva rešenja u narednim godinama mogla imati značajnu ulogu na tržištima koja se suočavaju sa rastućom stambenom krizom.