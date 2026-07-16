Američka televizijska voditeljka Rejčel Menitof postala je hit na društvenim mrežama nakon što je tokom uključenja uživo ogromna bubašvaba gmizala po njenom vratu. Snimak iz Los Anđelesa izazvao je lavinu reakcija, a njena prisebnost oduševila je gledaoce.

Voditeljka lokalne televizije KTLA, Rejčel Menitof, izveštavala je iz losanđeleskog naselja Šerman Ouks o talasu ekstremnih vrućina kada se dogodila potpuno neočekivana scena.

Dok je govorila pred kamerama, velika bubašvaba počela je da se kreće uz njen vrat i da se spušta ka dekolteu, ali Menitof nije prekinula uključenje niti je pokazala paniku. Tek po završetku javljanja pokušala je da otrese insekta, koji je u međuvremenu odleteo.

Nakon emitovanja snimka, kolege u studiju komentarisale su nesvakidašnji trenutak.

– Ne znam da li je uopšte znala da joj je bubašvaba na vratu. Zar one lete? – upitala je voditeljka u studiju, a kolega joj je potvrdio da pojedine vrste bubašvaba zaista mogu da lete.

Rejčel Menitof: "Pokušala je da mi ukrade slavu"

Snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a Rejčel Menitof se kasnije oglasila na Instagramu.

U šaljivoj objavi napisala je da je bubašvaba "pokušala da joj ukrade slavu", dok je pratiocima priznala da situacija nije bila nimalo prijatna.

– Verujte mi, bilo je mnogo teže ignorisati bubašvabu nego što je izgledalo. Nije bilo lako ostati pribrana – odgovorila je jednom od pratilaca.

Društvene mreže pune komentara

Korisnici Instagrama i Jutjuba pohvalili su njenu profesionalnost i smirenost.

Jedan od komentara glasio je:

"Ja bih vrištala iz sveg glasa. Zaslužuje povišicu zbog ovoga."

Video sa neobičnog uključenja i dalje se masovno deli na društvenim mrežama, a mnogi smatraju da je upravo smirenost voditeljke razlog zbog kojeg je ovaj snimak postao viralan.

(Kurir)

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