Grad Dehloran u iranskoj pokrajini Ilam zabeležio je temperaturu od 52,1 stepen Celzijusa, što predstavlja najvišu izmerenu temperaturu vazduha na planeti od početka 2026. godine.

Merenje je obavljeno 13. jula, a prethodni rekord zadržao se svega nešto više od jednog dana.

Iako to nije apsolutni istorijski rekord Irana, budući da je u Ahvazu 2017. godine izmereno čak 53,7 stepeni Celzijusa, klimatolozi upozoravaju da sve učestalija pojava ekstremnih temperatura izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Dehloran nije bio jedini grad pogođen velikim vrućinama.

Čak osam iranskih gradova našlo se među deset najtoplijih mesta na svetu, a u pojedinim oblastima temperatura je premašila granicu od 50 stepeni Celzijusa.

Rekordno zagrejani okeani dodatno zabrinjavaju naučnike

Stručnjaci upozoravaju da toplotni talas u Iranu nije izolovan slučaj, već deo šireg globalnog trenda.

Zapadna Evropa je nedavno zabeležila najtopliji jun otkako postoje merenja, dok je na globalnom nivou jun 2026. bio drugi najtopliji u istoriji.

Istovremeno, prosečna temperatura površine svetskih okeana dostigla je 20,98 stepeni Celzijusa, što predstavlja novi rekord za mesec jun.

Naučnici podsećaju da okeani apsorbuju oko 90 odsto viška toplote nastale usled efekta staklene bašte.

Kako se temperatura mora povećava, okeani sve teže ublažavaju klimatske promene, što može doprineti češćim ekstremnim vremenskim pojavama poput oluja, obilnih padavina, uragana, suša i toplotnih talasa.

Super El Ninjo mogao bi dodatno da podigne temperature

Klimatolozi posebnu pažnju usmeravaju na razvoj fenomena El Ninjo.

Reč je o periodu kada se površinske vode tropskog dela Tihog okeana zagrevaju iznad proseka, što utiče na globalne vremenske obrasce.

Prema procenama vodećih klimatskih centara, od jula do septembra postoji mogućnost da El Ninjo uđe u snažniju fazu i preraste u takozvani super El Ninjo.

Ukoliko se to dogodi, povećava se rizik od novih temperaturnih rekorda i intenzivnijih vremenskih ekstrema širom sveta.

Podsetimo, najviša zvanično izmerena temperatura na Zemlji iznosila je 56,7 stepeni Celzijusa, a registrovana je 1913. godine u Dolini smrti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sve više naučnih podataka ukazuje na to da ekstremni toplotni talasi postaju učestaliji. Zagrevanje okeana i razvoj klimatskih fenomena poput El Ninja mogu dodatno povećati verovatnoću novih rekorda i ekstremnih vremenskih prilika u različitim delovima sveta.

Prema podacima Svetske meteorološke organizacije, poslednjih godina gotovo svi globalni temperaturni rekordi vezani su za klimatske promene i zagrevanje planete. Stručnjaci upozoravaju da će toplotni talasi postajati sve duži, intenzivniji i češći, posebno tokom letnjih meseci.

Izvor: Svetska meteorološka organizacija (WMO), meteorološki podaci Irana