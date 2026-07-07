Poznata učesnica rijaliti programa,Laura Prgomet uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku zbog incidenta u kojem je lomila stvari, izvestio je Dubrovački dnevnik.

Hrvatski mediji pisali su i da je isto veče bila u društvu Darka Lazića, te da su posle njegovog nastupa otišli u hotel.

Ipak, sada se preko svog PR tima oglasio Darko Lazić i otkrio da nema veze sa njom.

- Tu devojku ne poznajem, prvi put je vidim- kratko je rekao Darko Lazić za Kurir.

Navodno, Laura je na pevačevom koncertu bila jako vesela, među najraspolženijim gostima. Svedoci tvrde da je nakon završetka nastupa nastavila druženje sa pevačem.

Podsetimo, incident se dogodio nešto iza 20:30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Zvezdi rijaliti šoua "Gospodin savršeni" određen je pritvor u trajanju od mesec dana nakon incidenta koji je izazvala u kafiću "Brazil" u dubrovačkom naselju Lapad.

Ovu informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio je portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav, koji je rekao da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična dela napada na službeno lice.

Naime, starleta je prilikom privođenja fizički nasrnula na jednog policajca, koji nije povređen, kao i na policajku kojoj je tom prilikom nanela lakše telesne povrede.



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