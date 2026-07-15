Psihološkinja dr Kerolajn Kinan otkrila je zašto godišnji odmori predstavljaju veliki test za veze i savetovala kako da sprečite da jedna rasprava pokvari celo putovanje.

Ovo su najčešći razlozi svađa na odmoru:

Sudar nerealnih očekivanja i stvarnosti

Većina parova na put kreće uverena da će se fantastično provesti. Dr Kinan objašnjava da je takav optimizam sasvim prirodan, ali upravo zbog njega naporan put ili razočaravajuća hotelska soba mogu izazvati veliko nezadovoljstvo. Što su očekivanja veća, to je manja tolerancija na probleme ili odstupanja od zamišljenog plana.

Različite predstave o idealnom odmoru

Partneri često pretpostavljaju da žele isti tip odmora, ali to retko odgovara stvarnosti. Dr Kinan ističe da su različiti nivoi energije, stilovi planiranja i stavovi o trošenju novca među najčešćim uzrocima tenzije.

Dok jedna osoba želi da obilazi znamenitosti i bude stalno u pokretu, druga želi samo da se odmara. Ako o tome ne razgovaraju pre putovanja, oboje potajno očekuju da će se partner prilagoditi, što često vodi ka razočaranju i sukobima.

Previše vremena zajedno

Čak i najskladniji parovi imaju granicu kada je reč o vremenu koje mogu neprekidno provoditi zajedno, a godišnji odmor tu granicu često prelazi.

Dr Kinan ističe da partneri, kada nemaju svoj lični prostor i uobičajenu svakodnevnu rutinu, mnogo teže podnose sitne stvari koje bi kod kuće lako zanemarili. Kod kuće se uvek možete povući u drugu sobu, ali na odmoru ste stalno zajedno, bez mnogo mogućnosti da se udaljite kada vam je to potrebno.

Razgovor kao najbolja prevencija svađe

Dr Kinan savetuje parovima da pre putovanja otvoreno razgovaraju o svojim očekivanjima i naprave okvirni plan koji će oboma ostaviti dovoljno slobode. Sama činjenica da ne morate sve aktivnosti da radite zajedno može značajno smanjiti pritisak.

Takođe preporučuje da tokom odmora povremeno provere kako se partner oseća. Kratak razgovor može sprečiti da se sitne frustracije nagomilaju i prerastu u ozbiljnu svađu.

Cilj nije da pobedite u raspravi, već da sačuvate odmor

Ako do svađe ipak dođe, dr Kinan naglašava da nije najvažnije utvrditi ko je bio u pravu, već da se što pre vratite uživanju u odmoru. Mnogo je važnije smiriti se, saslušati partnera i podsetiti se zbog čega ste zajedno krenuli na putovanje.

Jedna rasprava ne mora da pokvari ceo odmor, pod uslovom da joj pristupite na pravi način, piše Vice.