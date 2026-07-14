Video dvoje navijača koji se žestoko svađaju tokom utakmice Svetskog prvenstva brzo je postao viralan, a ljudi na društvenim mrežama pokušavaju da shvate šta je moglo da izazove svađu.

Sve se dogodilo dok je grupa navijača iz Južne Afrike gledala utakmicu svoje reprezentacije protiv Južne Koreje u Montereju.

Na početku snimka oboje mašu zastavama i glasno navijaju, ali atmosfera se naglo menja kada žena primeti da njen partner gleda u mobilni telefon.

Nakon što mu je na to skrenula pažnju, on je delovao nezainteresovano i spakovao telefon u džep, ali napetost nije nestala. Deluje da su njene reči pogodile muškarca, jer se, čak i nakon što je ona sela, više puta okreće ka njoj vidno uznemiren i spreman za raspravu.

U kasnijim kadrovima muškarac jede i pleše, dok žena ostaje na svom mestu, očigledno potresena ishodom njihove svađe.

Video je prvo objavljen na TikToku, a zatim se munjevito proširio i na druge društvene mreže, izazvavši lavinu komentara.

Jedan korisnik mreže X napisao je: „Kako mogu da podnesem zahtev za razvod u ime nekog drugog?“ Drugi se našalio: „Razvod je stigao niotkuda“, dok je treći prokomentarisao: „Muškarci uvek sve pokvare! Sigurna sam da joj stalno govori da svima kvari dan i pita je zašto mora da bude takva.“

Među brojnim teorijama pojavile su se pretpostavke da je razlog svađe opklada na ishod utakmice ili čak moguća prevara. Neki su pažnju usmerili i na osobu koja je snimala događaj, nazivajući je „previše radoznalom“ jer je kameru sve vreme držala uperenu u par.

Iako je snimak postao viralan, i dalje nema potvrđenih informacija koje bi otkrile pravi razlog njihovog sukoba, piše Nypost.