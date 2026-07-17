Administracija američkog predsednika Donalda Trampa produžila je angažovanje pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu do isteka njegovog predsedničkog mandata, potvrdio je Pentagon.

Kako je saopšteno, misija će trajati do 20. januara 2029. godine ili do ranijeg okončanja odlukom predsednika.

Pripadnici Nacionalne garde raspoređeni su u glavnom gradu SAD na osnovu izvršne uredbe koju je Tramp potpisao u avgustu 2025. godine, obrazlažući odluku potrebom za suzbijanjem kriminala u Vašingtonu, prenosi CNN.

Bela kuća je saopštila da je od početka operacije zabeležen pad kriminala i da je zajednička operativna grupa izvršila oko 12.000 hapšenja, uključujući pripadnike kriminalnih grupa, kao i da je zaplenjena velika količina ilegalnog vatrenog oružja.

Zvaničnici okruga Kolumbija, međutim, osporavaju tvrdnje da je raspoređivanje Nacionalne garde glavni razlog smanjenja kriminala, navodeći da je broj krivičnih dela bio u padu i pre početka misije. Predsednik Veća okruga Kolumbija Fil Mendelson ranije je ocenio da prisustvo naoružanih vojnika na ulicama američke prestonice nije primereno i da angažovanje garde predstavlja značajan trošak za poreske obveznike.

Pripadnici Nacionalne garde tokom angažovanja patroliraju ulicama, stanicama metroa, parkovima i turističkim lokacijama, pružaju podršku lokalnim bezbednosnim službama, učestvuju u reagovanju na vanredne situacije i drugim pomoćnim poslovima, ali nemaju ovlašćenja da samostalno hapse osumnjičene.

Za razliku od saveznih država, predsednik SAD ima neposrednu kontrolu nad Nacionalnom gardom u Vašingtonu, što mu omogućava da raspoređuje njene pripadnike bez saglasnosti lokalnih vlasti.