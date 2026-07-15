U Kragujevcu je pukla neviđena bruka i skandal koji je ogolio do koske ko zapravo stoji iza uličnih blokada. Procurili su detalji sa tajnog sastanka kragujevačkih blokadera koji, kako se tvrdi, raskrinkavaju njihovu veliku prevaru.

Iako su javno obećavali da na njihovoj listi neće biti političara, u strogoj tajnosti su okupili, kako se navodi, partijske kadrove. Među kandidatima su se našli ljudi iz Novog DSS-a, Demokratske stranke, POKS-a i pokreta „Dosta je bilo“.

Najveći šok izazvalo je prisustvo Novice Antića, bivšeg vođe vojnog sindikata, koji je na sastanak poveo i svog advokata, koji je takođe kandidat na listi.

Na sastanku je, prema navodima, izbio potpuni haos i svađa oko podele funkcija. Dok se pojedini političari promovišu na skupovima, drugi su besni jer im je, kako se tvrdi, naređeno da se kriju od javnosti kako narod ne bi shvatio ko zapravo stoji iza ove liste.

Maske su pale. Blokaderi su narodu pokušali da podmetnu propale političare koji su već u startu počeli međusobno da se otimaju za vlast.

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(24sedam)



