Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio održali su u Vašingtonu prvu sesiju u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon sastanka, Đurić je ocenio da otvaranje strateškog dijaloga predstavlja istorijski trenutak u odnosima dve zemlje.

- Pokretanje strateškog dijaloga nije samo proceduralni korak, već značajan korak napred u odnosima Srbije i SAD, koji će omogućiti nastavak saradnje između različitih ministarstava i državnih institucija sa obe strane, bez obzira na političke promene u bilo kojoj od dve zemlje - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da očekuje da će ovaj dijalog postati trajan temelj za još snažniju saradnju, prosperitet i međusobno razumevanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u godinama koje dolaze.

Istorijsko poglavlje u odnosima dve zemlje

Đurić je ranije poručio da se u Vašingtonu „piše istorija srpsko-američkih odnosa“ i ocenio da otvaranje strateškog dijaloga predstavlja važan politički signal koji će omogućiti kontinuiranu saradnju različitih ministarstava i državnih institucija Srbije i SAD.

Prema njegovim rečima, cilj je da saradnja bude dugoročna i stabilna, nezavisno od političkih promena u Beogradu ili Vašingtonu, kao i da se otvore nova polja zajedničkog delovanja u budućnosti.

Strateški dijalog predstavlja institucionalni okvir kroz koji dve države redovno razgovaraju o političkim, ekonomskim, bezbednosnim i drugim pitanjima od zajedničkog interesa, uz kontinuiranu saradnju nadležnih institucija.

Srbija i Sjedinjene Američke Države poslednjih godina intenzivirale su kontakte na visokom nivou. Pokretanje strateškog dijaloga predstavlja novi format saradnje koji bi trebalo da omogući dugoročnije planiranje zajedničkih aktivnosti i jačanje bilateralnih odnosa.