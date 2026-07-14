Legendarna glumica Neda Arnerić rođena je 15. jula 1953. godine u Knjaževcu, a da je ostala među nama sutra bi napunila 73 godine. Njene vanvremenske uloge zauvek će ostati upamćene, kao i njen život koji je bio mnogima interesantan.

Neda je tokom pet decenija duge karijere odigrala više od 110 filmskih i televizijskih uloga, nastupila u više od 40 pozorišnih predstava i ostala upamćena kao jedna od najvećih zvezda jugoslovenskog filma.

Bila je prva dečja filmska zvezda bivše Jugoslavije, a nosila je titulu i jedne od najlepših glumica tog vremena.

- Arnerić je jedno staro prezime, korčulansko. Imam rodoslov koji vodi poreklo još iz 14. veka. Prezime Arneri nastalo je po našem pretku Arnerijusu Dobroslaviću. Nismo Italijani, kako mnogi misle. Početkom 20. veka moj deda je dodao nastavak 'ić' kako bi prezime zvučalo slovenski, dok je drugi deo porodice zadržao prezime Arneri - rekla je jednom prilikom.

Nedina karijera I brakovi

Veoma rano pokazala je interesovanje za umetnost. Kao devojčica učila je balet u Dečjoj baletskoj grupi Danice Šetine, a ubrzo je postala i član Dečje dramske grupe Radio Beograda. Prvu filmsku ulogu dobila je sa svega 13 godina, kada ju je reditelj Puriša Đorđević odabrao za film "San" iz 1966. godine.

Samo dve godine kasnije publika ju je upoznala kao Višnju u filmu "Višnja na Tašmajdanu", ostvarenju koje je postalo jedan od simbola jugoslovenskog filma šezdesetih godina. Uloga buntovne tinejdžerke donela joj je ogromnu popularnost među mladima, a mnogi su već tada u nju bili zaljubljeni.

Kasnije je priznala da joj je upravo tokom snimanja ovog filma srce osvojio Arsen Dedić, koji je radio muziku za ostvarenje.

To je jedan od retkih muškaraca u koga sam se ja zaljubila, a da među nama nije bilo ništa i to samo zato što je između nas stajala njegova umetnost. Teško mi je da govorim o njemu, naročito dok slušam kapi kiše. Ne želim da budem patetična - rekla je Neda Arnerić za "Hello" 2015. godine povodom vesti o smrti ovog velikog umetnika, a reč je o Arsenu Dediću.

- Mnogo je voleo da bude osvajan i prepuštao se veoma lako - prisetila se tada Neda i dodala:

-Kad je bio mlad, pre Gabi, u svakom gradu imao je po dve devojke, a meni se isprečila njegova umetnost i mojih 15 godina koje su bile prave dečje. Od mene je tada bio duplo stariji, što je za devojčicu velika starosna razlika, iako su takve veze danas moderne.

Prvi put udala se veoma mlada za reditelja Dejana Karaklajića. Njihova ljubav rodila se tokom snimanja filma „Užička republika“, kada su sate provodili zajedno na setu. Mnogo više pažnje izazvao je njen drugi brak. Kada se saznalo da se udaje za legendarnog glumca Radeta Markovića, cela Jugoslavija počela je da priča o njihovoj vezi. Razlog nije bio samo to što su oboje bili poznati glumci, već i činjenica da je između njih bila razlika od čak 32 godine.

Posle drugog razvoda dugo nije govorila o novim ljubavima. A onda je upoznala čoveka za kog je verovala da će biti njen životni saputnik. Bio je to ugledni maksilofacijalni hirurg Milorad Mešterović, predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije. Upoznali su se sasvim slučajno, kada je doktor došao da pogleda predstavu „Mušica“, u kojoj je Neda igrala, a nakon predstave otišli su na večeru.

Velika želja da ima decu joj se nažalost nije ostvarila, a glumica je u više navrata bliskim ljudima pričala o tome.

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