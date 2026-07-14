Ćerka Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović i njen muž Nemanja Gudelj danas proslavljaju treću godišnjicu braka, te su emotivan snimak podelili na mrežama.

Naime, Anastasija je objavila snimak nastao nakon izlaska kada ju je suprug nosio na leđima jer su je noge bolele.

- Srećna nam 3. godišnjica braka ljubavi! Da me zauvek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najviše - napisala je Anastasija u opisu, a u komentarima su se nizale čestitke i lepe želje pratilaca.

Ceca o zetu

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o tome kako se slaže sa zetom.

-Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj tip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - objasnila je ona za Blic.

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