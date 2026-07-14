Pevač Hasan Dudić otkrio je u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom Zlatom Petrović, te je pomenuo da ju je blokirao, što je mnoge isprva začudilo.

Naime, odnos pevača i njegove bivše varira s vremena na vreme, pa su tako javna prepucavanja sve češća pojava.

- Zašto smo zahladili odnose? Ja sam napravio pesmu za unuku i unuka, ja sam nju otpevao. Malo je neljudski da ne pozovem i nju, da se i ona pojavi u toj pesmi, da otpeva druge glasove, terce. To je prava narodna pesma. Ona je pristala. Ja sam joj rekao da u subotu imamo termin u studiju od ujutru do uveče u 9. Ona je rekla: "Dobro"- počeo je Hasan.

Zbog studija nastao haos

Dudić tvrdi da je hteo da pomogne, ali da je Zlata sve shvatila neozbiljno.

-Kada je došla subota, mi smo se čuli, ja sam joj rekao da bi trebalo da odemo u studio, neće joj trebati više od 15 minuta, ali ona je rekla: "Ne mogu. Drugi put". Kako drugi put? Ja sam to zakazao. Sat studija košta. Iznervirao sam se, prekinuo sam vezu i odmah sam je blokirao. Od tada nismo u kontaktu. Voli da glumi kako je sve fino - rekao je Hasan.

Alo/Blic

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