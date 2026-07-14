Otac pevačice Nataše Bekvalac, poznati srpski i jugoslovenski fudbalski trener i bivši fudbaler, Dragoljub Bekvalac, danas proslavlja 74. rođendan, a Novosađanka puca od sreće.

Naime, oni su se tim povodom okupili kako bi uveličali ovaj bitan trenutak, a pevačica Zoi objavila je na društvenim mrežama detalje sa proslave.

- Čekamo slavljenika - napisala je prvo ona i snimila predivni ambijent.

Slavlje pored bazena

Oko nje je priroda i veliki bazen pored kog su ležaljke, a po dvorištu su oko nje trčali kućni ljubimci.

Slavljeniku su priredili iznenađenje u trpezariji kuće, gde ga je sačekala torta sa posebnom porukom: "Limitirano izdanje od 1952. godine. Srećan rođendan".

Tortu je iznela njegova ćerka Nataša, koja je vidno nasmejana i dobro raspoložena pevala rođendansku pesmu zajedno sa svojom ćerkicom, Dragoljubovom unukom, Katjom.

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