Udarne vesti

Nisu imali decu

Iako su se neizmerno voleli, nikada nisu mogli da imaju decu.

- Nemam decu, ali to nije zato što ih nisam želela, jednostavno nije mi se posrećilo. Ipak, iz te situacije danas mogu da zaključim kako iz svakog zla ne mora da proistekne zlo. Vidim da je sada, u ovom poremećenom sistemu vrednosti teško odgajati decu, a to mi je lepo objasnila i jedna moja prijateljica. Oko mene je mnogo mališana jer pored dece moje drugarice, koju doživljavam kao svoju, uz mene su i naslednici moga brata. Moja prijateljica objašnjava da su deca kao projekat. Iako mi je to zvučalo kao hladna izjava, pojasnila mi je da na decu treba gledati kao na arhitektonski projekat koji treba da se gradi i u koji mora mnogo da se ulaže da se ne bi srušio. Na kraju on može da ispadne savršen, ali dešava se i da propadne. Tako je danas i sa vaspitanjem dece, što nije bilo u moje vreme. Mi smo sami rasli i nije bilo straha od ulice - otvoreno je priznala.

Milorad je Nedi uvek bio podrška i oslonac.

- Hvala mu na razumevanju jer svašta mora da trpi. Ko mu je kriv kada se venčao sa glumicom. Sada mora da se brine ne samo o sebi, već i o kući, psu... Ali, nekako uspeva i svakodnevno se čujemo telefonom. Pre nego što smo ušli u brak, bili smo zajedno petnaest godina. Danas brojimo tri decenije zajedničkog života, koliko delimo i isti krov. Srećna sam što svojim primerom dokazujem da su dugovečni brakovi i te kako mogući, iako su ipak retkost. I zato smatram da većina parova treba da uđe u brak tek kada su dovoljno zreli, a deca svakako treba da se planiraju ranije. Tako je priroda uredila. Sada mogu da kažem da mi je u ovim godinama, kada sam počela da strepim i obolevam, tek sada zaista potrebno da neko bude uz mene. A kada se nađu dve osobe koje shvate da mogu da se oslone jedna na drugu i kada nisu fizički zajedno, tek tada njihov brak ima smisla - govorila je glumica.

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