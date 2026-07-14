Bivša supruga pevača Ace Lukasa, Sonja Vuksanović, odlučila je da spakuje kofere i pobegne u toplije krajeve, a za svoju letnju oazu mira odabrala je luksuznu destinaciju u Grčkoj.

Da Sonja zna da uživa u čistom hedonizmu svedoče i kadrovi skupog kompleksa u kom je odsela.

Njen smeštaj nudi nestvaran pogled i maksimalnu privatnost, sa prelepim bazenima, a tu su i bungalovi.

Kompleks na Kritu, koji je i te kako skup, takođe poseduje i prostran centralni bazen neobičnog oblika.

Sonja je za ovu priliku odabrala providnu, lepršavu tuniku za plažu u prelivajućim žutim, roze i narandžastim nijansama, ukrašenu belom čipkom, ispod koje se jasno nazirao njen kupaći kostim, a slično se fotografisala i ćerka Sofija.

One zajedno letuju, te ne štede na dobar provod, a u pomenutom kompleksu odsedanje košta više hiljada evra.

BONUS VIDEO: