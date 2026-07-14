Zdravstvene vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama upozorile su na širenje ciklosporijaze, bolesti koja se prenosi hranom, nakon što je registrovano gotovo 7.000 potvrđenih i sumnjivih slučajeva širom zemlje.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštili su da je do sada potvrđeno 1.645 slučajeva, dok se ispituje još oko 5.100 sumnjivih infekcija.

Zaraza registrovana u najmanje 34 države

Prema podacima CDC-a, oboleli su prijavljeni u najmanje 34 američke savezne države.

Zdravstvene vlasti pozvale su lekare da kod pacijenata sa karakterističnim simptomima posebno zatraže testiranje na parazita Cyclospora.

Više od 140 ljudi završilo u bolnici

Od početka epidemije u maju hospitalizovana je 141 osoba, ali za sada nije zabeležen nijedan smrtni slučaj.

CDC smatra da bi najmanje 400 slučajeva u Kentakiju, Mičigenu, Ohaju i Zapadnoj Virdžiniji moglo biti međusobno povezano.

Izvor zaraze još nije pronađen

Istražitelji za sada nisu utvrdili koji prehrambeni proizvod, restoran, trgovinski lanac ili distributer stoji iza epidemije.

Zbog toga nije naređeno ni povlačenje hrane sa tržišta.

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) prošle sedmice pokrenula je zvaničnu istragu.

Šta je ciklosporijaza?

Ciklosporijazu izaziva mikroskopski parazit Cyclospora, koji može da kontaminira sveže voće i povrće putem zagađene vode ili nepravilnog rukovanja hranom.

Najčešći simptomi su:

dugotrajan proliv,

grčevi u stomaku,

mučnina,

gubitak apetita,

umor.

Izvor: Anadolu, CDC