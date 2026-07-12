Voditeljka Marija Lazić, svojevremeno je bila non stop ispred malih ekrana, a malo ko se seća da se za istog muškarca udavala tri puta.

Lepa voditeljka je na svet donela ćerku Valeriju, koja je upotpunila njen bračni život sa suprugom Vukom Živkovićem za koga se tri puta udavala i to ovako! Prvi put na intimnoj ceremoniji, kojoj su prisustvovali samo kumovi, drugi put uz širi krug prijatelja, a treći put u crkvi.

- Prijatelji mi već govore: “Eto, super si se snašla kao majka, nisi se mnogo ugojila, hajde dalje sa decom”. Sačekajte! Moram malo da se odmorim i da se vratim u formu - rekla je svojevremeno Marija.

"Deca su uvek ista kao roditelji"

Marija je takođe, govorila o tome kako se svi slažu u porodici.

-Kakva će deca biti, zavisi od toga kakvi su roditelji. Deca sve upijaju.

Vuk i ja smo vrlo staloženi i mirni, dobili smo dete onda kada smo mi to želeli, kada smo bili savršeno spremni za to. Uživam u svakom trenutku sa njom. Nije mi teško ni kada plače, iako to retko čini. Više se folira. Možda će biti glumica pre nego novinarka. Isto mislim i o braku. Sve nekako dođe u svoje vreme - otkrila je jednom prilikom voditeljkaa.

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