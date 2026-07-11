Poznati hrvatski influenser Marko Vuletić koji je otvoreno priznao da je gej, juče je proslavio 27. rođendan, a i dalje se komentarišu njegove slike koje je objavljivao na društvenim mrežama.

Naime, detalji sa gala slavlja su završili na mrežama, a slika na kojoj se grli sa partnerom izazvala je najviše reakcija, jer je otkrio i šta mu je poželeo.

- Danas Sunce malo jače sija jer svetlost kojom ti zračiš ima takvu snagu da se rečima ne može opisati. Ostani uvek isti, izmamljuj osmehe, budi radoznao, širi sreću i uveseljavaj druge onako kako ti najbolje znaš. Srećan ti rođendan moje sunce. Volim te - napisao je Marko u opisu svoje objave

Njegov partner Bogoljub, poreklom iz Kruševca, a njihova veza privukla je pažnju javnosti upravo zbog iskrenosti i otvorenog pristupa koji imaju.

Ozvaničili partnerstvo

U martu prošle godine ozvaničili su svoju vezu na osnovu Zakona o životnom partnerstvu.

Bogoljub je od Marka stariji čak 12 godina, ali hrvatski influenser istakao je da se to u njihovom odnosu gotovo i ne oseti jer je Bogoljub "gen Z u duši".