Pevačica Milica Dugalić nedavno nam je otkrila da već godinu dana vodi bitku sa karcinomom dojke, a sada se oglasila sa Instituta za onkologiju, te je poslala važnu poruku.

Ona je uz reči podrške svima koji su u situaciji da moraju hrabro da se drže i bore, okačila i sliku na kojoj se vidi da joj je opala kosa.

-Radujte se svakom jutru jer život je vaš i nema reprizu. Uz prevenciju i savremenu medicinu sačuvaćete sebe. Budite borac sa verom da ćete pobediti svoje nevolje. Volite svoje telo i borite se jer posle kiše dolazi sunce - napisala je Milica u svojoj objavi, a svi su je hvalili da je hrabrija nego ikada.

Otkrila detalje o bolesti

Inače, ona je nedavno govorila o borbi za koju mnogi nisu znali, da je uopšte u toku.

-Već godinu dana vodim bitku sa kancerom leve dojke. Ja imam hemioterapiju, završila sam i prvi i drugi ciklus. Sledeće nedelje krećem pola na hemio, pola bioterapiju. Borim se za svoj život. Borim da opstanem i da ostanem, da budem srećna u svojoj porodici, uz svoju ćerku i svoje unuke. Želim da ih vidim dok još malo porastu, dok ne budu adolescenti, da vidim u kom smeru se kreću njihova interesovanja i da ih ja uputim. Verujem da je Bog uz mene jer Bog poštuje i voli pravedne, a ja ću se boriti svojim osmehom i disciplinom da pobedim ovo zlo u meni - rekla je ona za Blic.

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