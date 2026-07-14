Pevačica Jelena Karleuša, gostuje u emisiji "Amidži šou" na Pink televizije, gde večeras promoviše dve nove pesme, a otkrila je i detalje ugovora Kanjea Vesta, svetske zvezde sa kojim je bliska.

Osim toga, ona je govorila o svojoj višedecenijskoj karijeri, svetskoj pažnji koju je privukla, ali i o nesvakidašnjoj ponudi koju je svojevremeno dobila od jednog od najpoznatijih svetskih repera.

-Imala sam sreću da imam ogromnu fan bazu koja prati moj kult ličnosti. To imaju samo jake ličnosti, drugi imaju poštovaoce muzike, ali fanove mali broj ljudi na ovim prostorima. I moja ličnost, moja moda, izgled, muzika, produkcija, produkcija mojih spotova, trčanje ispred vremena kada je reč o muzici... Sama, bez ičije pomoći, došla sam do svetskih medija, Kanje Vesta - navela je Karleuša.

Šokirala se detaljima

Kada je ugovor u pitanju, mnogo toga joj je zasmetalo.

-Ne smem mnogo da pričam, oni svi potpisuju ozbiljan ugovor tamo. Ja sam potpisala ugovor o tajnosti, ali ne i onaj drugi koji je želeo da potpišem, što je potpisala njegova sadašnja žena Bjanka, a to je da me vodi na povocu. To je jedna od stavki koju je želeo, zbog toga nisam potpisala, Hteo je da me oblači kako on želi u javnosti, da ne dajem izjave bez njega i da, ako on to poželi, citiraću... ližem mleko iz činije na podu. Tim rečima - objasnila je pevačica.

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