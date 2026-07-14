Vesna Đogani (48) još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih dama na estradi, a fotografije koje je objavila i napravila na plaži, mame uzdahe jačeg polu.

Vesna je pokazala vitku liniju, a dok su grudi bile u prvom planu, komentari su se samo nizali.

Vesna Đogani je za ovu priliku odabrala crni gornji deo kupaćeg kostima, dok je oko struka vezala efektnu maramu sa prepoznatljivim animal printom.

Pokupila simaptije

Snimak je u rekordnom roku sakupio ogroman broj pregleda, a oduševljeni pratioci su je bukvalno zasuli komplimentima na račun prirodnog izgleda i harizme.

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