Pevačica Višnja Petrović otkrila je da je svojevremeno morala da zajmi novac kako bi uložila u karijeru.

Ona tvrdi da se rizik isplatio, te je sve na kraju došlo na svoje mesto.

-Vraćala sam novac u hodu svaki put kada sam se pozajmila, trebalo mi je nekada par meseci, godinu dana, zavisi od iznosa. Mia je pozajmila veći iznos, ja nisam baš toliki novac, ali sve što sam pozajmila sam i vratila - rekla je ona.

Nepristojne ponude

Višnja tvrdi da je bilo dosta nepristojnih ponuda.

-Shvatila sam da ne može baš svako da dobaci do toga što sam htela da kažem i da ne mogu da razumeju. Nepristojnih ponuda jeste bilo, ali samo dok sam se bavila glumom. Nikada nisam dobila takvu ponudu otkad se bavim muzikom, i zato me nervira kada se za pevačice i estradu pripisuju takve stvari i postoje predrasude – iskreno priča Višnja za Alo.

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