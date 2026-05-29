Nataša Bekvalac spada u grupu najzgodnijih pevačica sa domaće javne scene, a sada je otkrila tajnu svog izgleda.

Svom sjajnom izgledu Nataša duguje disciplinu i uravnoteženu ishranu koje se pridržava godinama, zbog čega i dalje ima devojačku liniju uprkos tome što se dva puta porodila.

Na društvenim mrežama Nataša je sada otkrila kako izgleda njen jelovnik.

– Drage moje dame, budući da mi mnogo pišete i pitate me za savete u vezi ishrane i moje linije, rešila sam da vam otkrijem svoj režim. Ove godine punim 46 godina i najiskrenije se osećam bolje nego ikada. Moja spasiteljica i drugarica će me prebiti nakon ove objave jer smatra da je to što je "ne slušam" u potpunosti preterivanje. Pojednostaviću vam stvari... - napisala je pevačica, pa dodala:

- Pijem između 2 i 3 litra vode dnevno, spavam od 6 do 8 sati, po mogućstvu zaspim pre ponoći. Prvi obrok unesem između 10 i 12 sati, a završim između 18 i 20 h (8 sati klopa), nakon toga samo voda. Ali ono što je važnije od toga da nam mere cm struka, jeste koliko zaista tona tereta nosite na svojim malim leđima, verujte mi, i u ovo ludo vreme možda je i najvažnije da imate svog psihijatra. Preporučujem jednom nedeljno. Ne šalim se... Voli vas vaša Nataša - napisala je ona.

Jelovnik

Doručak: palenta ili 3 jajeta i salata ili integralni sendvič

Ručak: meso (piletina, ćuretina ili riba) + grilovano povrće + salata, koliko god želite

Večera: kiselo mleko sa čiom ili pola od ručka

BONUS VIDEO: