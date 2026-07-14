Pevačica Maja Marijana se udavala dva puta, a njen prvi suprug bio je poznati TV voditelj Željko Stefanović, o kom pevačica danas izbegava da priča previše u javnosti.

Kako se mnogi sećaju, njegova i Majina počela je 1994. godine, kada su se upoznali u Stefanovićevoj emisiji "Uz nedeljni ručak".

U brak su stupili 1995. godine, a Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine.

Brak nije opstao

Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u sjajnim odnosima.

Prema rečima bivšeg supruga, ćerka Anđela je izrasla u uspešnu mladu devojku. Bila je odlična učenica gimnazije, aktivno se bavila sportom i savladala je savršeno nekoliko jezika.

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