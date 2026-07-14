"Tridesetog septembra američke snage će izaći iz Iraka, dok će američke kompanije ući u Irak", naveo je irački premijer.

Al Zaidi je to rekao tokom zajedničkog obraćanja sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Beloj kući, gde su se dvojica lidera sastala tokom prve zvanične posete iračkog premijera SAD od kada je u maju preuzeo dužnost.

"Ova poseta nije bila kao svaka druga poseta. Ona je, pre svega, najava ekonomskog partnerstva", rekao je Al Zaidi, preneo je CNN.

Govoreći o unutrašnjoj bezbednosti Iraka, Al Zaidi je ponovio opredeljenje svoje vlade da pravo na posedovanje oružja bude ograničeno na državu.

On je rekao da "ne postoji opravdanje" da oružane grupe nastave da deluju nakon povlačenja američkih snaga.

Al Zaidi je dodao da su iračke bezbednosne snage sposobne da zaštite granice zemlje i očuvaju bezbednost.

Koalicija proiranskih oružanih grupa Islamski otpor u Iraku (IRI) osudila je ranije, 12. jula, plan iračke vlade da uputi delegaciju u Vašington, gde bi irački premijer Ali el Zaidi trebalo da se sastane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i potpiše više sporazuma u oblasti nafte i gasa.

U saopštenju koje je preneo portal Saberin njuz, Islamski otpor u Iraku, krovna organizacija koju čine oružane grupe povezane sa Iranom, osudio je odlazak iračke delegacije u SAD "u trenutku kada američko-cionistička ratna mašinerija nastavlja da vrši brutalne masakre i proliva krv hiljada vernika i nevinih ljudi u Iraku, Iranu, Libanu, Jemenu i Palestini".

U saopštenju se takođe poziva na "oslobađanje iračke ekonomije od američke hegemonije" i navodi da "prisustvo američkih snaga na iračkoj teritoriji predstavlja okupaciju", prenela je Al Džazira.

Vlada Iraka je ranije ove godine saopštila da su američke snage završile "potpuno povlačenje" iz vojnih objekata na teritoriji iračkog saveznog područja, koje ne obuhvata poluautonomni region Kurdistana, gde se američke trupe i dalje nalaze.