Pevač Žarko Gligić privukao je pažnju javnosti kada je pevao na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović, te je otkrio detalje fešte koju je organizovao otac bebe.

Naime, on je rekao da je iskoristio interesovanje publike i javnosti koje je zadobio kada je pevao kod Milice na proslavi, te se sve isplatilo.

-Našao sam se u žiži javnosti kada sam kod Milice Todorović pevao na rođenju sina, tada je sve eskaliralo i medijski sam bio ispraćen. To mi je bila dobra odskočna daska. Milica nije bila tu te večeri, pevam ja dugo njima, tom društvu na slavljima. To mi je drago i čast mi je - objasnio je pevač navodeći da mu niko nije zamerio što ovo komentariše, budući da i sama Milica nije za to.

"Opasni momci su dase"

Ono što dalje rekao takođe je mnogima bilo interesantno.

-Ljudi vezuju njih za podzemlje, ali svi ti opasni momci to su dase koje uvek ispoštuju se i uvek se dobro prođe kod njih na slavljima i nema nikakvih problema kod njih. Oni uvek daju dobar bakšiš, kada je rođenje i veselje uvek dobro časte.

Alo/Blic

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