Mlada pevačica Elena Kitić, naslednica poznatog pevača Mileta Kitića, odavno je napravila sjajnu karijeru, a malo ko zna da uprkos tome što zarađuje milione, vozi auto koji košta 3.500 evra!

Pevačica je naime, o tome izbegavala da priča, a situacija je mnoge prijatno iznenadila.

U svetu šou-biznisa, gde su skupoceni automobili najčešće statusni simbol, Elena je odlučila da vozi „mercedes CLK 200“ kabriolet, čija se cena na tržištu kreće između 3.500 i 6.000 evra.

Elena je svoj auto platila oko 3.500 evra, odabravši praktičnost uprkos tome što je bez problema mogla da priušti daleko veće i luksuznije vozilo.

Roditelji je terali da kupi skuplja kola

Iako su Mile Kitić i Marta Savić insistirali da se počasti skupim automobilo, Elena je to odbila uz reči da joj to sada nije potrebno.

Ovim potezom, mlada pevačica šalje snažnu poruku svojim fanovima da materijalne vrednosti i luksuz nisu presudni za sreću i lično zadovoljstvo.

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