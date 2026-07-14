Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em imala je nedavno saobraćajnu nezgodu kada je iz Obrenovca krenula na snimanje emisije.

Pevačica je krenula na snimanje kada je došlo do sudara sa vozilo koje se iznenada stvorilo ispred nje. Ona to nije otkrivala ni na mrežama, prenosi Grand.

Pevačica je prošla bez ikakvih povreda, a kako je tada navedeno, automobilu je napravljena manja materijalna šteta.

Inače, Tijana je nedavno posetila obrenovački vašar, gde je pozirala sa životinjama koje su se tu našle. Ona je bila u društvu prijatelja, pa je podelila deliće atmosfere na društvenim mrežama.

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