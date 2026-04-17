Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS), pred članovima se našlo tridesetak tačaka dnevnog reda sazanaje Kurir, a najveću pažnju javnosti izazvala je odluka o značajnim promenama u Zabavnom programu.

Prema usvojenim zaključcima, sa programa Javnog servisa zvanično se skidaju emisije "Ja volim Srbiju", "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod".



Kako se navodi, glavni razlog za ovakav potez rukovodstva leži u činjenici da su ugovori za proizvodnju ovih televizijskih formata istekli. Upravni odbor je doneo odluku da se saradnja na ovim projektima ne produžava, a kao ključni argument naveden je primetan pad gledanosti u prethodnom periodu.

Ocenjeno je da interesovanje publike više nije na nivou koji bi opravdao dalje emitovanje u udarnim terminima.

Pored pada rejtinga, presudan faktor u donošenju ove odluke bio je i finansijski aspekt. Prema podacima koji su ranije izneti u javnosti, proizvodnja pojedinih od navedenih formata predstavljala je ogroman izdatak za budžet Javnog servisa, koštajući i do 30.000 evra po jednoj epizodi.

Dragana Kosjerina i Kristina Radenković ostaju bez emisija koje su godinama vodile, a Javni servis Srbije ovim potezom oslobađa prostor i resurse za potpuno nove projekte koji bi trebalo da privuku i mlađu publiku. Ova odluka predstavlja značajan rez u programskoj šemi RTS, s obzirom na to da su pomenuti kvizovi i emisije godinama unazad bili njen standardni deo. Očekuje se da će Javni servis u narednom periodu predstaviti osvežen televizijski repertoar sa novim formatima koji će pokušati da privuku i zadrže pažnju gledalaca.

Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS, Sandra Perović, dala je komentar o ukidanju ovih emisija:

- Zabavni program Radio-televizije Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije “Ja volim Srbiju”, “Stigni me ako znaš” i “Na večeri kod” ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze.Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena - izjavila Perovićeva za Blic.

