Viktor Živojinović, sin pevačice Lepe Brene i bivšeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, trenutno uživa na letovanju, a jednom duhovitom opaskom na društvenim mrežama povodom svog izgleda privukao je veliku pažnju javnosti i svojih pratilaca.

Viktor provodi dane odmora na moru u društvu svoje porodice, odakle redovno deli fotografije i snimke vožnje čamcem i opuštanja, kako to obično i biva kada negde otputuje.

Na jednoj od objava koja je privukla posebnu pažnju, Viktor je pozirao bez majice pored majke, dok se Brena od jakog sunca štitila ležernom letnjom kombinacijom, šeširom i naočarama.

Na kritiku nije ostao imun

Ipak, pored pohvala na račun atmosfere sa odmora, pažnju su privukli i pojedini komentari ispod Viktorovih objava.

Jedan od pratilaca mu je uputio šaljivu, ali direktnu opasku, sugerišući mu da bi trebalo da obrije pazuhe. Brenin naslednik nije ostao dužan, te je brzo i oštro uzvratio, aludirajući na automobil koji je taj korisnik držao na svojoj profilnoj fotografiji.

- Kad budeš kupio tu kareru koju držiš na profilnoj fotografiji, ja ću da se obrijem - glasio je nejgov komentar, koji je mnoge nasmejao.

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