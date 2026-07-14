Pevač Adil Maksutović davne 2012. godine doživeo je uspeh na "Grandovom" festivalu sa emotivnom baladom "Laku noć", a malo je poznato šta se zapravo dešavalo iza kulisa.

Naime, pevač je iskreno u emisiji "Grand Specijal", priznao da isprva nije ni planirao da se prijavi za pomenuto takmičenje.

Saša mi je rekao da ima fantastičnu pesmu i da se prijavim na festival, a ja nisam hteo. Unapred sam govorio da nema šanse da pobedim - priznao je Adil u emisiji.

Sastanak sa Sašom je sve promenio

Kada se Adil sastao sa Popovićem, desio se razgovor koji je promenio mnogo toga.

-On čuje pesmu i nikad u životu neću zaboraviti kad je rekao: "Jao ljudi, kakvu pesmu imate! Ne bih da prognoziram, ali vi ćete dobiti jedno od prva tri mesta". On mi je rekao da uradim to sve sa pesmom.

Došao i pitao odmah ko je radio pesmu broj 8. Futa mu otkrije da sam ja, inače u pitanju je pesma "Ne mogu bez tebe". Saša Popović je odmah rekao da će to biti hit i neverovatno, sa tog albuma se ispostavilo da je samo ta pesma postala hit - objasnio je on.

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