Pevač narodne muzike Andrija Bajić biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u četvrtak, 16. jula, sa početkom u 12.30 časova.

Nakon što je objavljeno vreme ispraćanja na večni počinak, njegova supruga Mala Cana je prikazala i umrlicu.

- Sa velikom tugom obaveštavam porodicu, rodbinu, prijatelje, kolege da će Andrija Bajić biti sahranjen 16.7.2026. godine na Novom groblju u 12.30 casova. Opelo počinje u 12.00 časova - napisala je Cana uz fotografiju umrlice.

Ono što je mnogima privuklo najviše pažnje jeste činjenica da među ožalošćenima nema imena Andrijih naslednica sa kojima Cana nije u dobrom odnosu.

U ožalošćenima se navodi samo ime pevačice.

"Ožalošćeni: supruga Svetlana, porodica, rodbina, kolege i prijatelji", piše na umrlici.

"Da li se Boga bojite?!"

Podsetimo, pre nekoliko dana je u Beogradu u MTS dvorani održana komemoracija u Andrijinu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je bila slomljena od bola.

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima.

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala:

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

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