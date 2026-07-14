Nesuglasice među predstavnicima opozicije i blokaderskog pokreta nastavljaju da izlaze na videlo. Ovoga puta u centru pažnje našao se Nebojša Zelenović, koji je na društvenoj mreži Iks oštro kritikovao EU konvent i organizacije koje se zalažu za evropske integracije Srbije.

Povod za njegovu reakciju bila je objava Bojane Selaković, nakon koje je Zelenović izneo niz optužbi na račun predstavnika nevladinog sektora.

"Sa takvima u EU? Nemoguće!"

U objavi na mreži Iks Zelenović je napisao:

"E baš lepo. Čitaj narode kako EU konvent objašnjava poslanicima DS da, pošto im Vučić daje platu, treba da učestvuju u njegovom cirkusu!! Čiji to beše narativ, pitam se? I još se drzneš da osporavaš poslanički angažman... Sa takvima u EU. Nemoguće!"

Njegova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je kritikovao organizacije koje se godinama zalažu za evropske integracije Srbije.

Novi sukobi među blokaderima

Ova razmena poruka predstavlja još jedan u nizu javnih sukoba između različitih aktera opozicione scene i blokaderskog pokreta.

Poslednjih nedelja sve su češće međusobne optužbe, javne prozivke i neslaganja oko političke strategije, odnosa prema institucijama i načina delovanja.

Objava Nebojše Zelenovića dodatno je otvorila pitanje dubokih podela unutar opozicionog spektra, koje sve češće postaju tema javnih rasprava.