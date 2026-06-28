Verica Rakočević (78) udala se 2013. godine za 35 godina mlađeg Veljka Kuzmančevića, a njihov odnos oduvek je privlačio veliku pažnju javnosti. Veljko je jako vezan za majku koja je mlađa od njegove supruge, ali njihovu ljubav je prihvatila.

Naime, ona je samo dve godine starija od Veljkove majke. Dušanka Kuzmančević je jednom prilikom govorila o njenom pogledu na ovu vezu.

- Dolazim sa posla, a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom. Bila sam zatečena. Pričali smo o tome i rekla sam "Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej". Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu - rekla je u delu emisije "Kad anđeli spavaju" a onda je Veljko ispričao kakav odnos ima sa majkom.

- Nas troje smo uvek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima. Mnogo vremena smo proveli u razgovoru, razumeli smo se. Vezani smo, ali ne na formalan način, da moramo po svaku cenu da se javljamo ili šaljemo razglednice kad negde odemo. Prosto smo bliski na jedan ljudski način, koji podrazumeva porodicu i dom. Ponosan sam na svoje roditelje i na to kako sam odrastao i kako su me vaspitavali.

"Razumela bih ga da hoće da ode od mene"

Podsetimo, Verica je i sama govorila o razlici u godinama.

- Razumela bih da Veljko hoce da ode od mene. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip - rekla je tada za "Blic" i dodala:

BONUS VIDEO: