Poznata modna kreatorka Verica Rakočević duboko je potresena nakon što je videla fotografije svoje rodne kuće u Podujevu, na Kosovu i Metohiji.

Od toplog porodičnog doma u kojem je odrasla, danas su ostali samo pustoš i goli zidovi.

Kuća koja se nalazi blizu železničke stanice i samog mosta potpuno je uništena. Verica Rakočević je priznala da je pre nekoliko godina došla nadomak kućnog praga, ali nije imala snage da ode dalje. Prizor razorenog doma teško je pao kreatorki, a emocije i uspomene su samo navirale.

Kako prenose domaći mediji, kada je ugledala fotografije ruševina i dvorišta, Verica nije mogla da sakrije tugu, te su se ređala pitanja o detaljima koje pamti iz detinjstva, da li u dvorištu i dalje stoji bunar i da li je groblje iznad pruge još uvek tu.

- Gospode! Tu su me kod bunara mama i tata spremali za obdanište, sećam se kao da je juče bilo. Nisam uspela da dođem do svog praga. Verujte mi da se svega sećam. Ovo je za mene jako vredna uspomena- istakla je Verica Rakočević.

Alo/Kurir

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